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Трамп рассказал о выявленных на фоне пандемии минусах глобализации

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп уверен, что пандемия коронавируса выявила несостоятельность экономической глобализации. Об этом он заявил 19 апреля на брифинге в Белом доме.

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По его словам, американские власти «усвоили урок» и намерены вернуть свое производство на территорию Штатов. Это связано с тем, что когда в производственно-сбытовых цепочках одна из стран сталкивается к проблемой, то рушится вся схема.

«Эта пандемия подчеркнула важность... наших производственно-сбытовых цепочек и возвращения их в Соединенные Штаты, где им самое место. <...> Что, если случится война, а половину ваших продуктов поставляют другие страны? Кому такое пришло в голову? Глобалистам», — отметил американский президент.

Он подчеркнул, что такая формула не работает в тяжелые и опасные времена.

18 апреля стало известно, что власти США потратили более $110 млн на закупку защитных масок для работников здравоохранения по завышенной цене и у непроверенных поставщиков.

К 20 апреля в Соединенных Штатах число жертв коронавирусной инфекции превысило 40 тыс., всего в стране заразились более 742 тыс. человек.

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