Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», держит курс на Египет. Об этом свидетельствуют данные портала Myshiptracking на 19 апреля.

Так, корабль вышел из порта Лас-Пальмас на Канарских островах и направляется в египетский Порт-Саид.

Свой путь судно начало еще в феврале, отправившись из Находки сначала в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К концу марта судно огибало Африку и следовало в Кейптаун. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл накануне, 18 апреля.

Известно, что «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В декабре 2019 года Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки «Северного потока».

2 апреля стало известно, что к укладке трубопровода присоединится еще одно судно — нидерландский корабль Flintstone, который будет проводить технические работы. Таким образом, каменной засыпкой занимаются уже четыре нидерландских судна и одно кипрское.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинская компания «Нафтогаз» в начале марта обсуждала с американскими властями дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.