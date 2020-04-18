В Таджикистане нашли могилу Героя СССР — участника войны

Могила Героя Советского Союза обнаружена в Таджикистане. В захоронении покоится Борис Елисеевич Шмелев (1914–1990), сообщил в субботу, 18 апреля, историк-краевед Гафур Шерматов.

«Могила Шмелева была найдена на городском кладбище в городе Бустон в конце прошлого года, ранее его имя не числилось ни в одном из официальных списков Героев Советского Союза Таджикистана», — рассказал краевед в беседе с «РИА Новости».

По данным Центрального государственного архива Таджикистана, старший механик-водитель тяжелого танка 46-го отдельного гвардейского танкового полка 23-й армии, старший сержант Борис Шмелев 10 июня 1944 года отличился при прорыве обороны финнов на Карельском перешейке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Шмелев проживал с 1946 года в Ленинабадской (Согдийской) области, с 1975 года жил в Чкаловске (в 2016 году город был переименован в Бустон).

В январе в Екатеринбурге нашли заброшенную могилу Героя Советского Союза Семена Афанасьева. Памятник, как сообщал телеканал «360», находился в плачевном состоянии.

В феврале во французском городе Фукьер-ле-Ланс открыли восстановленную братскую могилу советских военнопленных, там же установили мемориальную доску.