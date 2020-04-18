Прямой эфир

В Таджикистане нашли могилу Героя СССР — участника войны

0
Фото: commons.wikimedia.org/Стариков Борис
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Могила Героя Советского Союза обнаружена в Таджикистане. В захоронении покоится Борис Елисеевич Шмелев (1914–1990), сообщил в субботу, 18 апреля, историк-краевед Гафур Шерматов.

Дом Победы: Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году
Ведомство направило запрос о выделении более 350 млн рублей из резервного фонда правительства

«Могила Шмелева была найдена на городском кладбище в городе Бустон в конце прошлого года, ранее его имя не числилось ни в одном из официальных списков Героев Советского Союза Таджикистана», — рассказал краевед в беседе с «РИА Новости».

По данным Центрального государственного архива Таджикистана, старший механик-водитель тяжелого танка 46-го отдельного гвардейского танкового полка 23-й армии, старший сержант Борис Шмелев 10 июня 1944 года отличился при прорыве обороны финнов на Карельском перешейке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Шмелев проживал с 1946 года в Ленинабадской (Согдийской) области, с 1975 года жил в Чкаловске (в 2016 году город был переименован в Бустон).

В январе в Екатеринбурге нашли заброшенную могилу Героя Советского Союза Семена Афанасьева. Памятник, как сообщал телеканал «360», находился в плачевном состоянии.

В феврале во французском городе Фукьер-ле-Ланс открыли восстановленную братскую могилу советских военнопленных, там же установили мемориальную доску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер старейший в Приморье ветеран Гольдберг
Путин поддержал идею присвоения статуса ветеранов ВОВ севастопольцам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020