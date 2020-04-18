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В США отменили фестиваль Comic-Con из-за пандемии

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Фото: Global Look Press/Ernest Coleman/ZUMAPRESS.com
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Международный фестиваль комиксов Comic-Con, проходящий каждое лето в Сан-Диего, отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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«Впервые за всю 50-летнюю историю San Diego Comic Convention с глубоким сожалением объявляем, что ежегодный праздник поп-культуры Comic-Con в 2020 году не состоится», — говорится в заявлении.

По словам организаторов, ситуация требует чрезвычайных мер, и нет шансов полагать, что проведение фестиваля летом текущего года будет отвечать условиям безопасности из-за распространения инфекции.

Кроме того, участники, купившие билеты на мероприятие, смогут вернуть свои денежные средства или получить пропуск на фестиваль в следующем году.

Уточняется, что в следующий раз поклонники комиксов соберутся в Конференц-зале Сан-Диего 22—25 июля 2021 года.

16 апреля стало известно, что в Германии отменили рок-фестивали Rock am Ring 2020 и Rock im Park из-за запрета на проведение массовых мероприятий, который в стране введен до 31 августа на фоне пандемии коронавируса.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на 18 апреля в Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 700 тыс., умерли от коронавирусной инфекции 37 тыс. пациентов.

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