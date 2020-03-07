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Кристиан Бэйл сыграет злодея в продолжении кинокомикса про Тора

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Фото: TASS/Zuma/Regina Wagner
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Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром». Об этом 6 марта изданию Entertainment Tonight рассказала актриса Тесса Томпсон.

На премьере третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» корреспондент спросила Томпсон о деталях ее возвращения на большой экран в роли Валькирии, а также получила ли она уже сценарий фильма.

«Я уже прочитала сценарий, но не могу о многом рассказывать. <...> Много знакомых лиц, также есть новые. Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — проговорилась актриса.

Премьера продолжения «Тора» запланирована на 5 ноября 2021 года. Режиссерское кресло вновь занял новозеландец Тайка Вайтити, работавший над предыдущей частью «Тор 3: Рагнарёк». К своим главным ролям также вернутся Крис Хэмсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.

На днях стало известно, что Вайтити снимет для стриминговой платформы Netflix два мультсериала, основанных на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

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