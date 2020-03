Кристиан Бэйл сыграет злодея в продолжении кинокомикса про Тора

Голливудский актер Кристиан Бэйл сыграет злодея в кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром». Об этом 6 марта изданию Entertainment Tonight рассказала актриса Тесса Томпсон.

На премьере третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» корреспондент спросила Томпсон о деталях ее возвращения на большой экран в роли Валькирии, а также получила ли она уже сценарий фильма.

«Я уже прочитала сценарий, но не могу о многом рассказывать. <...> Много знакомых лиц, также есть новые. Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — проговорилась актриса.

