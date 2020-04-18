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Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена

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Фото: Global Look Press/Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres
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Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.

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По словам режиссера, после успеха картины «Реквием по мечте» Warner Bros. обратилась к нему за новой версией истории Брюса Уэйна, однако взгляды режиссера и кинокомпании на супергероя разошлись. В итоге проект в 2005 году реализовал режиссер Кристофер Нолан с Кристаном Бейлом в роли Бэтмена.

«Студия хотела Фредди Принца-младшего, а я хотел Хоакина Феникса. Это было другое время. «Бэтмен», который я написал, определенно отличался от того, что они сделали», — поделился Аронофски с журналистами Empire.

Аронофски признался, что планировал снять фильм, который атмосферой был бы схож с «Таксистом» Мартина Скорсезе, «Французским связным» Уильяма Фридкина и «Жаждой смерти» Майкла Уиннера. Он рассказал, что его мрачная задумка шокировала даже сценариста комиксов о Темном рыцаре Фрэнка Миллера.

В 2019 году Хоакин Феникс сыграл в фильме «Джокер» одного из главных противников Бэтмена. За свою роль актер получил Премию Гильдии киноактеров США, «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Даррен Аронофски снял такие картины, как «Пи», «Реквием по мечте», «Рестлер», «Черный лебедь» и «мама!». В 2008 году получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

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