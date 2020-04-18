США выделят $19 млрд на помощь пострадавшим от пандемии фермерам

Президент США Дональд Трамп объявил о программе помощи пострадавшим от пандемии коронавируса фермерам стоимостью $19 млрд. Об этом 17 апреля сообщила The Washington Times.

Уточняется, что $16 млрд уйдут на прямые выплаты фермерам, на остальные $3 млрд министерство сельского хозяйства США купит продукцию, чтобы перераспределить ее в продовольственные банки из-за роста числа заявлений на пособия по безработице и увеличения количества голодающих семей.

Издание подчеркивает, что фермеры были ключевым электоратом Трампа в 2016 году, а в ноябре его ожидают новые президентские выборы.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские фермеры вынуждены в условиях кризиса уничтожать свою продукцию из-за карантинных мер, которые усугубили и так продолжающееся не один год падение спроса на их продукцию.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом — более 700 тыс., и по числу летальных исходов — более 37 тыс.

С 11 апреля на территории всей страны из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Тем не менее американский лидер уверен, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране, и объявил о том, что 29 американских штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, уже со следующей недели.