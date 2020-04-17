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Москва заподозрила лаборатории США за рубежом в разработке смертельных патогенов

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Американские лаборатории, расположенные за пределами Соединенных Штатов, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. Об этом в пятницу, 17 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, США пытаются усилить свое биологическое присутствие в том числе и на постсоветском пространстве. Так, Москве известно о том, что Вашингтон предложил Грузии расширить военные исследования в биолаборатории, находящейся около Тбилиси.

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«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», — подчеркнула дипломат.

В конце декабря прошлого года в китайском Ухане произошла вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Инфекция быстро распространилась на другие страны, к 17 апреля число заболевших в мире, по данным Worldometer, превысило 2,1 млн. Больше всего от заболевания пострадали Соединенные Штаты — там число зараженных достигло 678 тыс., а умерших — 34 тыс.

Власти Китая неоднократно отмечали, что своевременно предупредили о вирусе все страны мира. США, однако, указывали именно на ответственность Пекина в сложившейся ситуации. Американский лидер Дональд Трамп называл вирус «китайским» и отмечал, что сердит на КНР из-за пандемии.

Трамп также обрушился с критикой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за сосредоточенность на Китае во время пандемии. По его мнению, организация уделяет слишком большое внимание КНР, несмотря на то что финансируется в основном за счет США. 14 апреля президент сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ.

12 апреля МИД РФ выразил обеспокоенность из-за попыток Вашингтона переложить ответственность за пандемию на других.

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