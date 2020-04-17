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Власти Орла вновь не смогли продать «Орел-отель» за 1 млрд рублей

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Несостоявшимся признан аукцион по приватизации 100% акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-отель». Стоимость лота составляла 1,09 млрд рублей. Заказчиком выступала городская администрация. За месяц на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

ИА «Абирег» уточняет, что на аукцион выставили 10,8 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций. В имущественный комплекс АО входят отель «Орел» на площади Мира, отель «Русь» на улице Максима Горького, три сарая и два земельных участка, на которых здания размещены.

Ранее администрация Орла выставляла на торги пакеты акций «Орел-отеля» двумя лотами: по 25% и 75%. Аукцион не удалось провести 6 декабря 2019 года, после чего торги перенесли на 31 января 2020 года. И вновь не было подано ни одной заявки. Позже мэрия отменила торги. О причинах дополнительно не сообщалось.

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