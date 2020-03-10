Акции «Орел-отеля» продают за 1 млрд рублей

Администрация Орла проведет повторный аукцион по приватизации 100% пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-отель». Его планируют продать за 1,09 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», на торги выставят 10,82 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций. Торги запланированы на 10 апреля, подать заявку на участие в них можно до 6 апреля.

Мэрия Орла уже выставляла пакет акций «Орел-отеля» на аукцион двумя лотами по 25% и 75%. Торги не состоялись ни 6 декабря 2019 года, ни 31 января 2020 года. В первом случае не было подано ни одной заявки. Во втором случае причина отмены торгов не указывалась.

В имущественный комплекс входят гостиница «Орел», гостиница «Русь», три сарая и два земельных участка, на которых размещены здания.

И.о. главы УМИЗ Максим Диордиев предложил приватизировать гостиничный комплекс в ноябре 2017 года. Его стоимость оценили в 1,2 млрд рублей.