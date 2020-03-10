Прямой эфир

Акции «Орел-отеля» продают за 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Орла проведет повторный аукцион по приватизации 100% пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-отель». Его планируют продать за 1,09 млрд рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», на торги выставят 10,82 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций. Торги запланированы на 10 апреля, подать заявку на участие в них можно до 6 апреля.

Мэрия Орла уже выставляла пакет акций «Орел-отеля» на аукцион двумя лотами по 25% и 75%. Торги не состоялись ни 6 декабря 2019 года, ни 31 января 2020 года. В первом случае не было подано ни одной заявки. Во втором случае причина отмены торгов не указывалась.

В имущественный комплекс входят гостиница «Орел», гостиница «Русь», три сарая и два земельных участка, на которых размещены здания.

И.о. главы УМИЗ Максим Диордиев предложил приватизировать гостиничный комплекс в ноябре 2017 года. Его стоимость оценили в 1,2 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три пешеходных моста отремонтируют в Орле
Отделения для бездомных откроют на базе Центра соцадаптации в Орле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020