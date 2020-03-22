Новый корпус областного суда построили в Орле

Новый корпус Орловского облсуда открылся на Красноармейской, 6. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы».

Общая площадь суда выросла и превысила 8 тыс. кв. м, сообщает InfoOrel.ru. Корпус соединен с основным зданием теплым переходом. Здание оснащено охранно-пожарной системой, системами видеонаблюдения, кондиционирования, установлены лифты, подъемник, мебель, оборудована котельная.

Теперь каждый судья будет сидеть в отдельном кабинете, до недавнего времени некоторые судьи работали вдвоем в одном кабинете. На четвертом этаже разместили музей и конференц-зал.