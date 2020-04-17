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Экс-министра культуры Мединского исключили из совета Фонда кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об исключении из попечительского совета Фонда кино бывшего министра культуры Владимира Мединского.

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Документ был опубликован 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Из совета также исключены бывший вице-премьер правительства Константин Чуйченко, который находился на посту председателя совета Фонда кино, и бывший глава Минкомсвязи Константин Носков.

Председателем попечительского совета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а его заместителем — министр культуры Ольга Любимова.

21 января стало известно, что Мединский не сохранил свое место в новом правительстве, сформированном премьер-министром Михаилом Мишустиным. На посту главы Минкультуры его заменила бывший руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

При этом экс-министр возглавляет Российское военно-историческое общество и занимается вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах в качестве помощника президента России Владимира Путина.

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