Прямой эфир
Сюжет:

Песков рассказал об обязанностях Мединского на новой должности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр культуры России Владимир Мединский займется вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах на новой должности помощника президента Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами в понедельник, 27 января.

21 января Путин подписал указы о формировании нового правительства под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева. Наиболее заметны изменения в социальном блоке — там сменились все министры.

Мединский занимал должность министра культуры до ухода в отставку правительства России, однако в новом составе кабмина свое место также не сохранил. Его сменила Ольга Любимова, руководившая в ведомстве департаментом кинематографии.

При этом известно, что Мединский продолжит возглавлять Российское военно-историческое общество (РВИО) после ухода из правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мединский поддержал идею приобщить школьников к посещению кинозалов
Назначения министров просвещения и науки оценили в профильном комитете СФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020