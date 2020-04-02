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Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры страны. Об этом в среду, 1 апреля, говорится в распоряжении главы правительства.

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Ранее 46-летний Ксензов возглавлял департамент проектной деятельности правительства. Кроме того, он работал в Роскомнадзоре и «Национальной медиа группе».

По словам источника TACC в министерстве, новый замминистра будет отвечать за киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

5 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Позже президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров, назначив Ольгу Любимову министром культуры. Она сменила на посту Владимира Мединского, занимавшего эту должность с 2012 года.

Первым заместителем Любимовой в феврале стал Сергей Обрывалин.

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