Бывший замминистра образования Каганов займется финансовой грамотностью

Бывший замминистра образования Вениамин Каганов возглавил Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ). Об этом во вторник, 31 марта, сообщили «Известиям» в ассоциации.

Возглавлявший АРФГ до этого Андрей Паранич станет заместителем Каганова.

Ассоциация учреждена Центральным Банком, саморегулируемыми организациями, профобъединениями и крупнейшими финансовыми структурами. Она занимается распространением инициатив в сфере финграмотности и поддержки, координации и обучения волонтеров финпросвещения.

25 марта Совет Федерации на пленарном заседании освободил от должности заместителей генерального прокурора России Леонида Коржинека и Юрия Гулягина в связи с их личными заявлениями об отставке. 22 января в России был назначен новый генпрокурор, которым стал бывший зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.