Мишустин назначил Олега Качанова заместителем главы Минкомсвязи

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова на должность заместителя главы Минкомсвязи. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

Качанов ранее занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи.

Ранее, 11 марта Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения РФ. Андрей Корнеев был назначен на должность статс-секретаря — замминистра просвещения России, Денис Грибов и Дмитрий Глушко получили должности заместителей главы Минпросвещения.