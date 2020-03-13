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Мишустин подписал распоряжение о назначении нового председателя ФОМС

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елену Чернякову. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 13 марта, на сайте правительства РФ.

«Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — говорится в документе.

Вместе с тем Мишустин освободил от должности председателя ФОМС Наталью Стадченко и назначил ее заместителем главы Федерального медико-биологического агентства.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабмина под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева.

В новом правительстве на своих местах остались главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.

Вместе с тем 23 января были опубликованы данные о следующих назначениях: экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) вместо Владимира Уйбы, которого назначили замглавы Минздрава. Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко, а пост замминистра финансов занял Алексей Сазанов.

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