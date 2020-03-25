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Посещаемость кинотеатров в России снизилась вдвое из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Посещаемость российских кинотеатров в уикенд с 19 по 22 марта снизилась с 2,1 млн до 1 млн зрителей. Это следует из аналитического отчета Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

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Отмечается, что в кинотеатрах преобладала, составляя 55%, семейная аудитория, которая приходила на сеансы с детьми. При этом все возрастные группы предпочитали ленту «Тролли. Мировой тур».

При этом 31% зрителей, планировавших посетить кинотеатры в Москве и Санкт-Петербурге, в итоге не пошли на сеансы, аргументировав стремлением не выходить из дома без необходимости на фоне распространения коронавируса. При этом в большинстве случаев от похода в кино отказывались люди старше 45 лет.

Ранее в этот день на портале мэра столицы Сергея Собянина был опубликован его указ, в соответствии с которым в Москве с 26 марта временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры в связи с угрозой распространения коронавируса.

21 марта сеть кинотеатров «Каро» временно закрыла часть кинотеатров в Москве и Московской области из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

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По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились, двое умерли.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 446 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 112 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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