В Кремле прокомментировали сообщения о возможном переносе парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы. Об этом он сказал журналистам в четверг, 16 апреля.

«Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется президент об этом сообщит», — сказал он.

Представитель Кремля призвал дождаться момента, когда президент России Владимир Путин объявит о своем решении о проведении парада.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад Победы обязательно пройдет в этом году.

15 апреля РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Кремль принял решение перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

В этот же день ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы из-за эпидемии. По их словам, праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

По данным на 16 апреля, в России выявлено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 2304 пациента, скончались — 232.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не стоит ждать выхода России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции ко Дню Победы. По ее словам, страна не успеет победить эпидемию и снять соцограничения к этому времени.