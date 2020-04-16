Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном переносе парада Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном переносе парада Победы. Об этом он сказал журналистам в четверг, 16 апреля.

Гарнизоны особого внимания: подготовку к параду проконтролируют врачи
Для участников торжественной церемонии ввели регулярное измерение температуры и отменили увольнения

«Мы уже говорили, что рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется президент об этом сообщит», — сказал он.

Представитель Кремля призвал дождаться момента, когда президент России Владимир Путин объявит о своем решении о проведении парада.

Ранее в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что парад Победы обязательно пройдет в этом году.

15 апреля РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что Кремль принял решение перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.

В этот же день ветеранские организации попросили президента РФ Владимира Путина отложить парад Победы из-за эпидемии. По их словам, праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

По данным на 16 апреля, в России выявлено 27 938 случаев заболевания COVID-19, выздоровели — 2304 пациента, скончались — 232.

1

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не стоит ждать выхода России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции ко Дню Победы. По ее словам, страна не успеет победить эпидемию и снять соцограничения к этому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генерал предложил новую дату проведения парада Победы
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о переносе парада Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020