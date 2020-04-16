Матвиенко подтвердила проведение Парада Победы в этом году

Парад Победы обязательно пройдет в этом году, решение о дате проведения руководство России примет в ближайшие дни. Об этом заявила журналистам в четверг, 16 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Масштабный Парад Победы в этом году обязательно будет, 9 мая или в другую дату, будет зависеть от ситуации с коронавирусом», — сказала она журналистам.

Накануне СМИ сообщили, что Кремль решил перенести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Отмечалось, что дата пока не определена, а о переносе парада может объявить лично президент России Владимир Путин 16 апреля.

Информацию о переносе мероприятия подтвердили источники РБК, близкие к Кремлю и Минобороны.

Ранее в тот же день ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой отложить парад Победы из-за коронавируса. Они считают, что праздник должен быть «не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности».

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