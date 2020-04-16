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Более 500 тыс. компаний смогут получить выплаты от правительства РФ

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Прямые выплаты от правительства России в связи с пандемией коронавируса смогут получить более полумиллиона компаний. Об этом 16 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд
Больше всего будет стоить компенсация зарплат сотрудникам пострадавших отраслей — 300 млрд рублей

Мишустин поручил Федеральной налоговой службе отработать алгоритм подачи заявления на выплаты и довести до компаний всю необходимую информацию. Первые выплаты бизнес должен получить 18 мая.

«Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в которых трудится более 3 млн сотрудников», — сказал он на совещании правительства.

По словам Мишустина, список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики будет расширен. Так, в перечень войдет торговля непродовольственными товарами. Компании смогут использовать выплаты как для решения «первоочередных задач», так и для выплаты зарплат сотрудникам.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором анонсировал новые меры поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Так, в качестве поддержки малого и среднего бизнеса Путин предложил оказание безвозмездной помощи.

Список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, был утвержден правительством 6 апреля. В него вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общепит; организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Однако в Минэкономразвития призвали его расширить, добавив кинотеатры и стоматологии.

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