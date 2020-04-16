Решетников рассказал о возможности грантов для МСП на зарплаты

Малые и средние предприятия (МСП) из пострадавших отраслей смогут получить гранты на зарплаты, коммунальные и иные обязательные платежи. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время заседания правительства в четверг, 16 апреля.

«При разработке этих предложений президентом и вами была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстро реализуемым и доступным для компаний. Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым», — сказал министр.

По его словам, правительство проверит численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи субъектам МСП пострадавших отраслей.

Решетников отметил, что прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле-мае.

Общий объем поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса на данный момент превысил 2 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития добавил, что обновленный список системообразующих предприятий внесут в кабмин 17 апреля. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что делать этого, «наверное, не стоит», призвав отказаться от такого списка. Глава правительства пояснил, что ситуация «может динамически так или иначе меняться и компании могут входить и выходить» из этого перечня.

Мишустин поручил министерствам мониторить ситуацию и учитывать, связано ли предприятие с обеспечением жизнедеятельности граждан и бизнеса и является ли оно предприятием постоянного цикла. Рассчитывать на господдержку компании смогут только при условии максимального сохранения занятости.

Накануне перед совещанием с членами правительства президент России Владимир Путин поручил безвозмездно помочь компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе направив по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Деньги должны пойти в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

Обязательное условие для получении господдержки — сохранение занятости на уровне 90% штата.

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