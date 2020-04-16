Корейцы ходят первыми и выигрывают: как в республике прошли выборы
Пока многие страны отменяют или переносят из-за пандемии коронавируса выборы, Республика Корея стала первым государством, решившим провести голосование в срок. И власти не прогадали: при рекордной явке выборы завершились уверенной победой правящей Демократической партии президента Мун Чжэ Ина. Таким образом избиратели оценили эффективную борьбу правительства с распространением эпидемии, решив, что эта заслуга компенсирует некоторые провалы в экономической и внешней политике властей.
От упокоя до здравия
15 апреля Республика Корея голосовала за новый состав парламента. И хотя выбирали депутатов, процедура скорее рассматривалась как своего рода референдум по политической судьбе президента Мун Чжэ Ина, который провел в кресле главы государства три из пяти положенных законом лет. Пройди выборы на несколько месяцев раньше — и его Демократическая партия вполне могла потерять свое шаткое парламентское большинство, сделав президента «хромой уткой» на последующие пару лет. Слишком уж много разочарований накопилось к концу прошлого года у южнокорейцев в связи с экономической ситуацией в стране, коррупционными скандалами вокруг соратников Муна и тем тупиком, в который зашло затеянное им с большой помпой межкорейское урегулирование.
Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, причем позитивные. Если в большинстве стран борьба с пандемией оказалась неэффективной и подточила доверие к властям, то в Южной Корее она, напротив, была весьма успешной. Что самым благостным образом сказалось на рейтингах Мун Чжэ Ина: по данным разных опросов, к апрелю уровень его поддержки вырос до невиданных в последние полтора года 54–57%.
— Коронавирус стал глобальной проблемой, и все сравнивали реагирование властей разных стран на эту угрозу. В Южной Корее система здравоохранения в целом смогла очень быстро подготовиться к эпидемии. И это заслонило те проблемы и претензии, которые существовали ранее, — рассказала «Известиям» эксперт по Корее из Института Дальнего Востока РАН Людмила Захарова.
Согласно обнародованным 16 апреля итогам, пропрезидентская Демократическая партия и их союзники заручились 180 местами в 300-местной Национальной ассамблее. Ближайшие конкуренты — консервативная Объединенная партия будущего — получили 103 мандата.
Страна быстрого реагирования
Будучи соседом Китая, Южная Корея одной из первых в мире попала под удар коронавирусной эпидемии. Но период первоначальной растерянности властей довольно быстро сменился четкими действиями. Главная ставка была сделана на систему тестирования населения. С начала вспышки до конца февраля проверки на наличие вируса в Южной Корее прошли более 46 тыс. человек; для сравнения: в Японии на тот момент были проверены только 1,8 тыс. человек, а в США — чуть более 400. Уже к началу марта в Корее смогли тестировать по 20 тыс. ежедневно, в том числе и благодаря внедрению по всей стране 80 станций, на которых сдать анализ можно не выходя из своего автомобиля. И что немаловажно — совершенно бесплатно.
Вторым столпом безопасности нации стала система электронного отслеживания лиц, вступавших в контакт с зараженными. Тем, кто потенциально мог быть носителем вируса или пересекаться с больными, раздали электронные браслеты с геолокацией. При этом их ношение осталось добровольным. Но корейцы не подвели сограждан и проявили абсолютную сознательность. И это тоже оказалось немаловажным фактором того, что эпидемия COVID-19, затронувшая более 10 тыс. южнокорейцев и убившая 229 человек, пошла на спад.
— Южной Корее удалось очень быстро взять под контроль вспышку инфекции. Если в феврале в день заболевало по 900 человек, то сейчас уже около 20–30. Я очень рад, что это удалось сделать без таких серьезных ограничений, как во многих других странах, где по пустым улицами ездят только броневики и машины скорой помощи. У нас карантина не было, можно было спокойно передвигаться, магазины, кафе, парикмахерские не закрывались, — рассказал «Известиям» житель Сеула Ким Сон Ук.
Примечательно, что страна смогла обойтись не только без тотального карантина, но и без закрытия границ. Если большинство государств мира одно за другим отгородились от иностранцев, то в РК границы оставили открытыми, власти только с 1 апреля ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывших из-за рубежа.
— Большая заслуга именно самих корейцев, которые дисциплинированно отнеслись к социальному дистанцированию и всем рекомендациям. В последнюю неделю с цветением вишни люди немного расслабились, но все ходят в масках и небольшими компаниями. По личным ощущениям борьба с вирусом в Корее ведется достаточно эффективно, — признала в беседе с «Известиями» российская студентка Мария, последние девять месяцев живущая в южнокорейском городе Седжон.
Все на выборы
Коронавирус внес коррективы в политический календарь многих стран. Некоторые, вроде Франции, уже отложили выборы, другие, вроде Польши, объявили о переводе голосования в почтовый формат. В Южной Корее на власти также оказывалось общественное давление с призывом повременить с парламентскими выборами, но в Сеуле сочли, что отсрочка избрания нового состава подорвет легитимность Национальной ассамблеи.
Так или иначе, выборы провели в срок, правда, с массой предосторожностей, диктуемых обстоятельствами. На всех 14 тыс. избирательных участков загодя разместили команды дезинфекторов. Избирателей предупредили о необходимости придерживаться дистанции минимум в метр, приходить на участки строго в перчатках и масках (благо в Корее есть приложение, показывающее наличие средств защиты в аптеках) и в обязательном порядке измерять на входе температуру. В праве лично кинуть бюллетень в урну не отказали даже тем, кто сидит под карантином, но без явных признаков заражения — а таких по всей стране набралось несколько тысяч. Их просто попросили прийти на участки к 18:00 — после того как проголосуют другие.
Такая щепетильность при подготовке безопасного голосования привела к неожиданному росту числа тех, кто решил, невзирая на коронавирус, исполнить свой гражданский долг. Явка на нынешних выборах превысила 66%, что стало самым высоким показателем с 1992 года.