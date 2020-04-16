Корейцы ходят первыми и выигрывают: как в республике прошли выборы

Пока многие страны отменяют или переносят из-за пандемии коронавируса выборы, Республика Корея стала первым государством, решившим провести голосование в срок . И власти не прогадали: при рекордной явке выборы завершились уверенной победой правящей Демократической партии президента Мун Чжэ Ина . Таким образом избиратели оценили эффективную борьбу правительства с распространением эпидемии , решив, что эта заслуга компенсирует некоторые провалы в экономической и внешней политике властей.

От упокоя до здравия

15 апреля Республика Корея голосовала за новый состав парламента. И хотя выбирали депутатов, процедура скорее рассматривалась как своего рода референдум по политической судьбе президента Мун Чжэ Ина , который провел в кресле главы государства три из пяти положенных законом лет. Пройди выборы на несколько месяцев раньше — и его Демократическая партия вполне могла потерять свое шаткое парламентское большинство, сделав президента «хромой уткой» на последующие пару лет . Слишком уж много разочарований накопилось к концу прошлого года у южнокорейцев в связи с экономической ситуацией в стране, коррупционными скандалами вокруг соратников Муна и тем тупиком, в который зашло затеянное им с большой помпой межкорейское урегулирование.

Корейцы ходят первыми Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won

Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, причем позитивные. Если в большинстве стран борьба с пандемией оказалась неэффективной и подточила доверие к властям, то в Южной Корее она, напротив, была весьма успешной . Что самым благостным образом сказалось на рейтингах Мун Чжэ Ина: по данным разных опросов, к апрелю уровень его поддержки вырос до невиданных в последние полтора года 54–57%.

— Коронавирус стал глобальной проблемой, и все сравнивали реагирование властей разных стран на эту угрозу. В Южной Корее система здравоохранения в целом смогла очень быстро подготовиться к эпидемии. И это заслонило те проблемы и претензии, которые существовали ранее, — рассказала «Известиям» эксперт по Корее из Института Дальнего Востока РАН Людмила Захарова.

Согласно обнародованным 16 апреля итогам, пропрезидентская Демократическая партия и их союзники заручились 180 местами в 300-местной Национальной ассамблее. Ближайшие конкуренты — консервативная Объединенная партия будущего — получили 103 мандата.

1_2020-04-15T114833Z_1280732760_RC2Z4G9U8415_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION В Южной Корее 15 апреля прошли выборы в парламент страны. Избирателей не остановила даже пандемия коронавируса. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 2_2020-04-14T000000Z_1667439176_RC254G9KYA6J_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION В помещениях для голосования проводилась регулярная дезинфекция Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 3_2020-04-15T105943Z_225149192_RC2R4G9DUHQ6_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION На избирательные участки люди допускались только в масках и после измерения температуры на входе Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 4_2020-04-15T031724Z_504567241_RC2R4G9RD5LE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION Избиратели выдерживали рекомендуемую социальную дистанцию, ожидая своей очереди голосовать Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 5_2020-04-15T033913Z_258992559_RC2R4G93CW92_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION За всю историю Южной Кореи выборы в стране не отменялись ни разу Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 6_GettyImages-1218879791 Для заполнения бюллетеня всем избирателям на входе в участок выдавались защитные перчатки Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun 7_GettyImages-1218879809 Голосование проходило на 14 330 избирательных участках Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun 8_2020-04-15T042059Z_1075824335_RC2S4G99CLGW_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION Многие корейцы пришли выполнить свой гражданский долг с детьми Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 9_GettyImages-1218957116 Для тех, кто находится на самоизоляции, было выделено отдельное время голосования. Общая явка составила 66%, что стало самым высоким показателем с 2004 года Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun 10_2020-04-15T115204Z_1104155684_RC2Z4G9OZKIS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION На этих выборах впервые голосовали 18-летние корейцы (ранее право голоса жители страны получали с 19 лет) Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 11_2020-04-15T115035Z_1394956265_RC2Z4G9ZNBOB_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA-ELECTION Пик заболеваемости COVID-2019 в Южной Корее пришелся на февраль, всего в настоящее время зарегистрировано более 10 тыс. инфицированных Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji 12_GettyImages-1218939864 По данным ЦИК, победу на выборах одержал правящий блок во главе с Демократической партией «Тобуро» Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun

Страна быстрого реагирования

Будучи соседом Китая, Южная Корея одной из первых в мире попала под удар коронавирусной эпидемии. Но период первоначальной растерянности властей довольно быстро сменился четкими действиями. Главная ставка была сделана на систему тестирования населения. С начала вспышки до конца февраля проверки на наличие вируса в Южной Корее прошли более 46 тыс. человек; для сравнения: в Японии на тот момент были проверены только 1,8 тыс. человек, а в США — чуть более 400. Уже к началу марта в Корее смогли тестировать по 20 тыс. ежедневно, в том числе и благодаря внедрению по всей стране 80 станций, на которых сдать анализ можно не выходя из своего автомобиля. И что немаловажно — совершенно бесплатно.

Вторым столпом безопасности нации стала система электронного отслеживания лиц, вступавших в контакт с зараженными. Тем, кто потенциально мог быть носителем вируса или пересекаться с больными, раздали электронные браслеты с геолокацией . При этом их ношение осталось добровольным . Но корейцы не подвели сограждан и проявили абсолютную сознательность. И это тоже оказалось немаловажным фактором того, что эпидемия COVID-19, затронувшая более 10 тыс. южнокорейцев и убившая 229 человек, пошла на спад.

Корейцы ходят первыми Фото: Global Look Press/Wang Jingqiang

— Южной Корее удалось очень быстро взять под контроль вспышку инфекции. Если в феврале в день заболевало по 900 человек, то сейчас уже около 20–30. Я очень рад, что это удалось сделать без таких серьезных ограничений, как во многих других странах, где по пустым улицами ездят только броневики и машины скорой помощи. У нас карантина не было , можно было спокойно передвигаться, магазины, кафе, парикмахерские не закрывались, — рассказал «Известиям» житель Сеула Ким Сон Ук.

Примечательно, что страна смогла обойтись не только без тотального карантина, но и без закрытия границ . Если большинство государств мира одно за другим отгородились от иностранцев, то в РК границы оставили открытыми, власти только с 1 апреля ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для всех прибывших из-за рубежа.

— Большая заслуга именно самих корейцев, которые дисциплинированно отнеслись к социальному дистанцированию и всем рекомендациям. В последнюю неделю с цветением вишни люди немного расслабились, но все ходят в масках и небольшими компаниями . По личным ощущениям борьба с вирусом в Корее ведется достаточно эффективно, — признала в беседе с «Известиями» российская студентка Мария, последние девять месяцев живущая в южнокорейском городе Седжон.

Все на выборы

Коронавирус внес коррективы в политический календарь многих стран. Некоторые, вроде Франции, уже отложили выборы, другие, вроде Польши, объявили о переводе голосования в почтовый формат. В Южной Корее на власти также оказывалось общественное давление с призывом повременить с парламентскими выборами, но в Сеуле сочли, что отсрочка избрания нового состава подорвет легитимность Национальной ассамблеи.

Корейцы ходят первыми Фото: Global Look Press/Wang Jingqiang

Так или иначе, выборы провели в срок, правда, с массой предосторожностей, диктуемых обстоятельствами. На всех 14 тыс. избирательных участков загодя разместили команды дезинфекторов. Избирателей предупредили о необходимости придерживаться дистанции минимум в метр, приходить на участки строго в перчатках и масках (благо в Корее есть приложение, показывающее наличие средств защиты в аптеках) и в обязательном порядке измерять на входе температуру. В праве лично кинуть бюллетень в урну не отказали даже тем, кто сидит под карантином, но без явных признаков заражения — а таких по всей стране набралось несколько тысяч. Их просто попросили прийти на участки к 18:00 — после того как проголосуют другие.