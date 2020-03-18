Высшее абхазование: в кавказской республике снова выберут президента

Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и борьбу абхазских политиков. Уже год в кавказской республике длится избирательная кампания. За это время дважды открывались участки для голосования, дважды госпитализировали главного оппозиционера, трижды центр Сухума сотрясали протестные акции, один раз недовольные штурмом взяли президентский дворец. На 22 марта назначены внеочередные выборы президента, которые должны положить конец политической неопределенности. «Известия» разбирались в том, как пройдет голосование.

Переворотный момент

Первоначально президентские выборы в Абхазии должны были пройти 21 июля 2019 года. В конце апреля, однако, одного из лидеров оппозиции, Аслана Бжанию, госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Согласно ряду сообщений, у него диагностировали острую форму пневмонии. В социальных сетях, однако, циркулировали слухи об отравлении.

Активисты объявили о бессрочной акции протеста, перекрыли центральную трассу республики Псоу–Ингур и добились переноса дня голосования на август. Бжания в них участия всё равно не принял, а победу одержал действовавший президент Рауль Хаджимба. Но во втором туре он получил только 47%, опередив оппонента на тысячу голосов. Против всех проголосовали 6,4% избирателей, это дало оппозиции право говорить, что оба кандидата получили больше голосов против, чем за.

ав1 Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба (в центре) во время церемонии инаугурации, 9 октября 2019 года Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Суд отказался рассматривать иск оппозиционеров, те призвали сторонников выйти на улицы. Оппоненты Хаджимбы перекрыли центр Сухума, взяли штурмом президентский дворец, а также подошли к госдаче президента. Верховный суд признал августовские выборы несостоявшимися, а Хаджимба ушел в отставку.

— Он подписал документ, чтобы не проливать кровь и сохранить стабильность, — объяснил соратник главы республики Аслан Барциц. Повторные выборы Центризбирком Абхазии назначил на 22 марта.

Кандидат номер один

Если в выборах в августе участвовали девять кандидатов, то сейчас в избирательном бюллетене всего три фамилии. Фаворитом наблюдатели называют Аслана Бжанию. В специфической абхазской политической системе большое значение имеет способность политика находить баланс клановых интересов. Считается, что Бжания справится с этой задачей лучше других. Во-первых, его участие позволило избежать кровопролития при отстранении Хаджимбы, тот подал в отставку именно после встречи с оппонентом.

Во-вторых, Бжания уже занимал высокий пост — четыре года возглавлял Службу госбезопасности республики. В-третьих, предвыборным штабом Бжании руководит бывший президент Абхазии Александр Анкваб. Сам он не может баллотироваться самостоятельно в силу возраста, но до сих пор играет заметную роль в абхазской политике. Считается, что Анкваб в случае победы Бжании займет пост премьер-министра.

ав2 Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, именно Бжания предоставил наиболее продуманную предвыборную программу. Ее главные тезисы: борьба с коррупцией, реформа госаппарата, правоохранительных органов, судебной системы. «Преступный элемент проник во властные структуры. Не в каждом кабинете сразу понятно, к кому ты пришел — к министру или к уличному пацану. Ни по говору, ни по уровню менталитета, ни по каким признакам этого не поймешь», — возмущается кандидат в президенты.

Бжания также считает необходимым начать диалог с Грузией. В одном из интервью он заявил, что сотрудничество уже осуществляется — Сухум и Тбилиси совместно используют Ингурскую ГЭС, жители Абхазии ездят в грузинские медучреждения, стороны торгуют друг с другом орехами и овощами. По словам Бжании, обсуждать вопросы абхазской независимости недопустимо, но совместную работу по ряду вопросов наладить можно. В частности, политик выступает за совместную борьбу абхазских и грузинских силовиков с трансграничной преступностью.

Главная проблема Бжании — состояние здоровья. В начале марта его второй раз за год госпитализировали. Версии произошедшего снова разнились. Его то ли снова отравили, то ли диагностировали двустороннюю пневмонию. 14 марта оппозиционер вернулся в республику после десяти дней лечения в краснодарской больнице.

Вечный кризис

Главный соперник Бжании — бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Его считают представителем клана Хаджимбы, он также приходится родственником первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе. Кандидат в президенты предлагает провести налоговую реформу — заменить НДС налогом с оборота. Выступает против продажи абхазской недвижимости иностранцам, против диалога с Грузией.

ав3 Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Недостаток Ардзинбы — возраст. Ему всего 38 лет, консервативные избиратели говорят, что у него большие перспективы, но пока недостаточно опыта.

Третий кандидат в президенты — Леонид Дзапшба. Он дважды возглавлял министерство внутренних дел. Но больших успехов не добился, работу правоохранительных органов Абхазии часто критикуют, а потому электоральные перспективы Дзапшбы хуже, чем у других кандидатов.

Согласно одним прогнозам, Аслан Бжания с небольшим перевесом победит уже в первом туре. По другим предположениям, Бжания и Ардзинба 22 марта наберут по 45–48% голосов и выявят победителя во втором туре.

ав4 Кандидат в президенты Абхазии Леонид Дзапшба Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Наблюдатели при этом подчеркивают, что политический кризис после выборов президента продолжится.

— В Абхазии зашкаливающий уровень безработицы, наркомании, огромное количество дорожных аварий. Деградация медицины, инфраструктуры. Жители республики ждут сильного лидера, который справится с вороватыми чиновниками. Ожидания завышенные, считается, что ресурсов, денег достаточно для безбедной жизни , — говорит «Известиям» абхазский журналист Антон Кривенюк.

Он добавляет, что разочарование в новом президенте наступит быстро. — Весьма вероятно, что и новый глава республики не досидит до конца своего срока. Сразу после выборов начнется новый виток политического напряжения, который, скорее всего, закончится новым кризисом и разгромом административных зданий, — заключает он.

Абхазский политолог Инал Хашиг подчеркивает, что новый президент может лишиться должности уже в этом году.