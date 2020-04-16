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Россия до сих пор не получила ответа от США на ноту о продлении СНВ-3

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия до сих пор не получила ответа от США на ноту о возможности продления ДСНВ. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет издание «Международная жизнь» со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Мы не имеем от американцев, условно говоря, ноты в ответ на нашу ноту, которую мы направили в конце прошлого года с предложением продлить договор в том виде, как он есть, без каких бы то ни было предварительных условий», — заявил Рябков.

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Ранее 16 апреля Рябков сообщил, что многие признаки указывают на то, что США готовят полигон в Неваде к возобновлению на нем испытаний ядерного оружия.

В этот же день Госдепартамент США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году. Доклад ведомства свидетельствует о том, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности.

Также Госдеп представил информацию, что, по состоянию на конец 2019 года, Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

8 апреля Москва призвала Вашингтон как можно скорее дать позитивный ответ на предложение о продлении ДСНВ.

В июле экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал маловероятным продление ДСНВ. Советник по нацбезопасности пояснил, что соглашение не покрывает тактическое ядерное вооружение малого радиуса действия, а также новые российские системы доставки.

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

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