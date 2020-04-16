В МИДе заподозрили США в подготовке к возобновлению ядерных испытаний

Многие признаки свидетельствуют о том, что США готовят полигон в Неваде к возобновлению на нем испытаний ядерного оружия. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Сергея Рябкова.

«Соединенные Штаты по многим признакам, в том числе по публикациям со ссылкой на соответствующие структуры, которые в США занимаются поддержанием в боеготовности их ядерного арсенала, вполне могут находиться на пути к приведению их испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности», — сказал он.

Других подробностей он не сообщил.

Ранее 16 апреля госдепартамент США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний в 2019 году. Доклад ведомства свидетельствует о том, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, которые привели к выходу из ядерной сделки и не соответствуют американскому стандарту нулевой мощности.

Также госдеп представил информацию, что по состоянию на конец 2019 года Россия соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

22 февраля в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты провели «мини-учения», в рамках которых они нанесли сымитированный ответный ядерный удар по территории России.

В свою очередь, в российском МИДе осудили эти действия, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».

ДСНВ был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.