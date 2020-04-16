Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире

Предприятие «Уралтрансмаш», которое входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка». Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе «Ростеха» в четверг, 16 апреля.

Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

«Перед «Уралтрансмашем» стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020–2022 годы», — добавил он.

Модернизированная техника имеет новую ходовую часть и электронику, что серьезно повысило ее тактико-технические характеристики. «Малка» уже прошла полный цикл испытаний, в том числе пробеговых и стрельбовых. В ходе них проверялись характеристики подвижности, износоустойчивости ходовой части, силовой установки и трансмиссии, а также надежность механизмов заряжания и управления огнем, прочность пушки 2А44.

Ранее, 7 апреля, в «Уралвагонзаводе» рассказали о завершении модернизации 2С7М «Малки». Отмечалось, что у пушки заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Везде были использованы российские комплектующие.

«Малка» может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Ее основное преимущество — возможность использовать бетонобойных и химических снарядов, а также специальных боеприпасов с ядерным зарядом.