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В ОПК рассказали о трансформации подводных лодок «Ясень»

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Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень» субмарина «Казань» стала короче головного корабля серии и претерпела ряд других изменений. Такая же модернизация ждет все последующие подлодки этой серии, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе России в воскресенье, 5 апреля.

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Сейчас в составе Военно-морского флота России числится многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) «Северодвинск» — головной корабль проекта 885 «Ясень», принятая на вооружение в 2014 году. После этого корабелы взяли паузу, чтобы обкатать технику и внести необходимые изменения в конструкцию.

Аппарат 885М «Казань» построили с учетом доработок, сейчас он проходит государственные испытания.

Там появилась усовершенствованная гидроакустическая аппаратура и новая элементная база, чем глупо было бы не воспользоваться при строительстве аппарата.

Для стрельбы в арсенале субмарины — российские крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс». В перспективе лодка сможет использовать гиперзвуковые «Цирконы».

Западные аналитики сравнивают «Ясень» по боевым возможностям с американскими подлодками типа «Морской волк» (Sea Wolf). Таких подлодок существует всего три — из-за дороговизны от их дальнейшего строительства в США отказались.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 6 апреля

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