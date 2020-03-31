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Северный флот оснастят новыми атомными подлодками

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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В Арктику отправят многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень», и пять из семи субмарин получит в свое распоряжение Северный флот. Как сообщили «Известиям» источники в Минобороны России, в военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших многоцелевых АПЛ с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 885М «Ясень-М».

По мнению председателя Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитана первого ранга запаса Игоря Курдина, многоцелевые ПЛАРК «Ясень-М» способны решать широкий спектр боевых задач.

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«Лодки серьезно укрепят ВМФ. Они будут отвечать за борьбу с авианесущими группировками (АУГ), следить за субмаринами противника, имеющими стратегическое оружие, а также наносить удары по важным наземным объектам», — отметил эксперт.

Курдин добавил, что АПЛ Северного флота, в частности, придется сдерживать авианосцы вероятного противника, и напомнил, что у «Ясеней» есть торпедно-ракетное вооружение, которое позволит решить эту задачу. А районы патрулирования АУГ хорошо известны, так же как и методы борьбы с ними.

Кроме того, «Ясени-М» малошумные и имеют большой модернизационный задел, что позволит им долго оставаться в составе флота, сообщил эксперт.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Спросят с «Ясеня»: новые атомные подлодки отправят на Северный флот

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