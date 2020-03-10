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Всплывающая сквозь лед американская атомная подлодка попала на видео

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Фото: youtube.com
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Американские военные разместили видео, на котором атомная подводная лодка USS Toledo (SSN-769) типа «Лос-Анджелес» проламывает лед и всплывает на поверхность в Северном Ледовитом океане, пишет «РИА Новости».

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале ВМС США, видно, как после всплытия часть экипажа покинула субмарину и начала освобождать корпус от льда при помощи бензопилы.

USS Toledo была спущена на воду 28 августа 1993 году. Экипаж подлодки состоит из 110 человек, ее длина — 110 м, ширина корпуса — 10 м. Максимальная подводная скорость субмарины — 32 узла, а рабочая глубина погружения составляет 290 м.

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