Названы сроки возвращения подлодки «Вепрь» в Северный флот

Атомная многоцелевая подводная лодка «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» завершила испытания после ремонта, проходившего на заводе «Нерпа». В состав подводных сил Северного флота (СФ) лодка вернется в апреле. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

Испытания проводились в Баренцевом море. Были проверены все системы и бортовое оборудование подлодки.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», — цитирует Дыгало телеканал «Звезда».

«Вепрь» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б». Корабли данного проекта предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника.

Заложена 16 июня 1990 года на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, спущена на воду в декабре 1994 года. В состав флота принята 25 ноября 1995 года. Проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе «Нерпа». Имеет на вооружении ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

19 марта сообщалось, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.