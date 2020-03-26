Прямой эфир

Названы сроки возвращения подлодки «Вепрь» в Северный флот

0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атомная многоцелевая подводная лодка «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» завершила испытания после ремонта, проходившего на заводе «Нерпа». В состав подводных сил Северного флота (СФ) лодка вернется в апреле. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) России Игорь Дыгало.

Испытания проводились в Баренцевом море. Были проверены все системы и бортовое оборудование подлодки.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», — цитирует Дыгало телеканал «Звезда».

«Вепрь» — многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б». Корабли данного проекта предназначены для борьбы с подводными лодками, корабельными группировками и нанесения ударов по наземным объектам противника.

Заложена 16 июня 1990 года на судостроительном заводе «Севмаш» в Северодвинске, спущена на воду в декабре 1994 года. В состав флота принята 25 ноября 1995 года. Проходила ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе «Нерпа». Имеет на вооружении ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

19 марта сообщалось, что экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всплывающая сквозь лед американская атомная подлодка попала на видео
Экипаж подлодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020