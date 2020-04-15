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Вывозной рейс для россиян из Дели отменен

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Фото: Global Look Press
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Специальный чартерный рейс для вывоза россиян из индийского города Дели, который был запланирован на 19 апреля, отложен. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России..

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«Рейс SU 571 Дели–Москва 19 апреля 2020 года отложен на неопределенное время», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале в среду, 15 апреля.

Накануне стало известно, что вывозной рейс Гоа–Москва, который будет осуществлен авиакомпанией «Аэрофлот», назначен на 17 апреля.

В этот же день руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что более 3 тыс, россиян вернулись на родину на прошлой неделе. Всего с 6 по 12 апреля было выполнено 17 вывозных рейсов, перевезено 3172 россиянина.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

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