Мосгорсуд снял жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на продление срока ареста четверым бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом в среду, 15 апреля, заявил адвокат Голунова Сергей Бадамшин.

Материалы отправлены обратно в суд первой инстанции, рассказал юрист ТАСС.

В Мосгорсуде объяснили, что ситуация связана с необходимостью реализации стороной защиты права на подачу замечаний на протокол судебного заседания Басманного районного суда. Материал вернули для устранения препятствий этому действию.

Ранее Басманный суд принял решение оставить фигурантов под стражей до 7 июня.

2 апреля стало известно, что один из проходящих по делу Голунова экс-полицейских, Максим Уметбаев, стал объектом проверки в связи с подозрением в нарушениях по другому делу. По словам источника, Уметбаева подозревают в том, что он подписал протокол контрольной закупки у наркоторговца сам вместо понятого, который отказался это делать.

В деле Голунова фигурируют пятеро экс-полицейских. Кроме Уметбаева это Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Силовики работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Ляховец был начальником этого отделения.

Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы. Коновалов признал вину в том, что подбросил журналисту наркотики, а также дал показания на Ляховца. Остальные фигуранты не признают вину. Всех арестовали в конце января. Коновалов переведен под домашний арест, остальные фигуранты находятся в СИЗО.

Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Он отрицал свою вину. Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с задержанного. Сотрудников полиции, которые вели его дело, уволили. Также уволили начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского ГУ МВД Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.