Уроки для школьников будут транслировать по телевидению в Севастополе

Школьные уроки по основным предметам будут транслировать по телевидению в Севастополе. Занятия проведут педагоги из Москвы, а также преподаватели севастопольских школ.

Телеуроки будут проводиться по предметам «математика», «русский язык», «обществознание» и «история». Трансляции проведут телеканалы «СТВ» и «Севастополь 24». Уроки будут проходить по будням, сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

С предложением организовать телевизионные трансляции уроков выступили депутаты. Они подчеркнули, что телевидение доступно для каждой семьи, в то время как интернет недостаточно устойчив в некоторых районах Севастополя.

Дистанционное обучение введено в севастопольских школах с 6 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.