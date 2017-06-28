Лидер столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан полицией у здания Совета Федерации за пикет против закона о реновации, который рассматривается сегодня в Совфеде, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яблока»

«По состоянию на этот момент Митрохин задержан полицией. Серия одиночных пикетов, один плакат, оснований для задержания не было, но, как и у Госдумы, задержали. Сейчас уточняем, задержаны ли другие активисты», — сказали в пресс-службе.

Собеседник «Известий» отметил, что до задержания у входа в здание состоялся разговор Валентины Матвиенко с Сергеем Митрохиным.

«Валентина Ивановна настаивала, что это нужный и полезный закон, а у «Яблока» есть большие сомнения, что его нужно принимать», — добавили в пресс-службе партии, отметив, что в случае принятия закона Советом Федерации планируется пикетирование здания администрации президента РФ.