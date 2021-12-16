Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕП принял резолюцию с призывом к возможным санкциям против России
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м впервые с октября
Спорт
Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером ФК «Спартак»
Политика
Концепцию закона о праве субъектов вводить QR-коды повторно направили в регионы
Общество
Путин поручил обеспечить возможность отказа от обработки персональных данных
Мир
В Киеве прошел митинг против сотрудничества Украины с МВФ
Политика
Путин заявил о поддержке набсоветом АСИ стратегии развития агентства
Мир
В Индонезии произошли еще два извержения вулкана Семеру
Мир
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
Общество
Жителей Центральной России предупредили об аномальных морозах

Полиция задержала депутата Митрохина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция задержала депутата Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина во время встречи с избирателями в четверг, 16 декабря.

«Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — привели его слова в ТАСС.

В отношении депутата составлен протокол по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», по которой предусматриваются обязательные работы на срок до 40 часов или штраф.

12 марта Сергея Митрохина задержали и доставили в отделение полиции по Тверскому району за участие в несанкционированной акции в Москве 23 января.

5 июля 2018 года Митрохина оштрафовали на 20 тыс. рублей за повторное нарушение порядка во время одиночного пикета у здания Госдумы. Член партии «Яблоко» провел одиночный пикет у здания нижней палаты российского парламента 19 июня. В 2017 году суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021