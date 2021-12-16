Полиция задержала депутата Митрохина

Полиция задержала депутата Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергея Митрохина во время встречи с избирателями в четверг, 16 декабря.

«Мне сообщили, что я якобы нарушал общественный порядок», — привели его слова в ТАСС.

В отношении депутата составлен протокол по статье «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», по которой предусматриваются обязательные работы на срок до 40 часов или штраф.

12 марта Сергея Митрохина задержали и доставили в отделение полиции по Тверскому району за участие в несанкционированной акции в Москве 23 января.

5 июля 2018 года Митрохина оштрафовали на 20 тыс. рублей за повторное нарушение порядка во время одиночного пикета у здания Госдумы. Член партии «Яблоко» провел одиночный пикет у здания нижней палаты российского парламента 19 июня. В 2017 году суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.