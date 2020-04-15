Врач назвала опасность частого мытья рук

Частое мытье рук и дезинфекция с помощью антисептиков без должного ухода за кожей грозит появлением бородавок, экземы и аллергии, рассказала доктор медицинских наук Екатерина Евдокимова.

Она отметила, что частое мытье на фоне распространения коронавируса может привести к тому, что кожа потеряет жировую прослойку, необходимою для защиты от повреждений.

«Микротрещины являются «входными воротами» для различных инфекционных агентов. При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них - вульгарные бородавки кожи руки», — цитирует Евдокимову 15 апреля ТАСС.

Кроме того, врач указала, что антисептики и хлоргексидин также убивают микробное сообщество, которое в норме находится на нашей коже и выполняет защитные функции.

Из-за того, что сейчас люди вынуждены чаще прибегать к дезинфекции, специалисты рекомендуют принимать меры для восстановления кожи.

По словам Евдокимовой, увлажняющими кремами стоит пользоваться пять-шесть раз в день,

Также в качестве профилактики следует тщательно вытирать руки после мытья.

14 апреля врач Владимир Зайцев перечислил места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.