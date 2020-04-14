Трамп обсудит с лидерами G7 координацию мер борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп 16 апреля проведет видеоконференцию с лидерами стран «Большой семерки» (G7) по координации мер борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир во вторник, 14 апреля.

«Работая вместе, G7 придерживается подхода, осуществляемого в масштабах всего общества, для решения кризиса во многих областях, включая здравоохранение, финансы, гуманитарную помощь, а также науку и технологии», — приводит агентство Reuters его слова.

Отмечается, что заседание в четверг является продолжением видеоконференции 16 марта, когда лидеры G7 впервые обсудили усилия по борьбе с коронавирусом.

Ранее во вторник главы минфинов и центробанков G7 в онлайн-режиме обсудили меры борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

В частности, стороны выразили поддержку действиям группы Всемирного банка (ВБ) по облегчению долгового бремени стран с наиболее неблагоприятной экономической ситуацией.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались более 125 тыс. человек.