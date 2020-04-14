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В США оказались заблокированы 74 школьника из России

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Фото: ТАСС/Zuma/Allen Eyestone
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В США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса. Об этом 14 апреля сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

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«На фоне сообщений о резкой вспышке заболеваемости коронавирусом в США неожиданно появилась еще одна весьма тревожная новость. Выяснилось, что в сложном положении там оказались несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях», — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом российскому посольству в Вашингтоне сообщили в Госдепе, при этом не привели никаких подробностей.

Старшеклассники приехали из России в США в рамках программы Secondary School Student Program, которая в настоящее время сворачивается из-за пандемии коронавируса. По словам Захаровой, принимающая сторона не заявила о своей ответственности за подростков и не предоставила списков и информации о месте их пребывания.

В настоящий момент министерство добивается предоставления подробной информации о старшеклассниках из России, а также контактных данных тех, кто отвечал за их пребывание в США. Для розыска детей делается всё возможное, добавила Захарова.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса, а в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

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