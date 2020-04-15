В Госдуме предложили разрешить работу веломастерских

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил разрешить работу магазинов, шоурумов и мастерских, специализирующихся на велосипедах, самокатах и электросамокатах, при условии соблюдения рекомендаций эпидемиологов.

«Известия» ознакомились с текстом обращения, которое парламентарий 14 апреля направил председателю правительства РФ, председателю координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны Михаилу Мишустину.

«Рассмотреть возможность рекомендовать региональным органам власти включить самокаты и электросамокаты в список непродовольственных товаров первой необходимости», — говорится в тексте телеграммы.

По словам депутата, замена общественного транспорта, такси и личного автомобиля на велосипеды, самокаты и электросамокаты может иметь сдерживающий характер для дальнейшего распространения коронавируса.

Парламентарий посоветовал создавать временные велосипедные полосы за счет крайних правых полос для автомобилей с целью развития велодвижения в стране.

«Данный вид транспорта экологичен и минимизирует количество физических контактов», — заключил Александр Васильев.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. Ограничения передвижения вводятся на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Позднее 13 апреля стало известно, что работа каршеринга приостанавливается в Москве и Московской области с 13 по 19 апреля. Ограничения затронут не только автомобили каршеринга, но и такси, у которых отсутствует разрешение на деятельность в регионе.

По данным на 14 апреля, 21 102 случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в России, из них 2774 — за последние сутки. В общей сложности 1694 человека вылечились, а 170 пациентов скончались.

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