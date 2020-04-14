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Водитель иномарки пострадал при столкновении с «КамАЗом» в Карелии

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В Пудожском районе Карелии столкнулись легковая иномарка и «КамАЗ». Пострадал один человек, сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла 13 апреля на 531-м км автодороги Вологда–Медвежьегорск. По предварительным данным, водитель внедорожника Chevrolet не пропустил «КамАЗ», который двигался по главной дороге. Произошло столкновение, иномарка выехала с дороги и перевернулась, пишет ИА «Карелinform».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chevrolet получил различные травмы. Ему была оказана медицинская помощь.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших.

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