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Житель Тверской области ожидает суда за смертельное ДТП

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В Бологовском районе Тверской области 42-летний водитель обвиняется в ДТП, в котором погиб человек. Как выяснилось, в момент аварии обвиняемый был пьян.

Было установлено, что 10 января 2020 года на 4-м км автодороги село Куженкино – город Бологое водитель Hyundai Santa Fe потерял управление, машина выехала на встречку и врезалась в Chevrolet Lanos, которым управлял 48-летний местный житель. Как выяснилось, водитель Hyundai находится в состоянии опьянения, пишут «Тверские ведомости».

В результате столкновения Chevrolet загорелся. Его водитель погиб на месте, а 27-летний пассажир получил серьезные травмы.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

23 марта сообщалось, что в Москве водителя приговорили к 16 годам лишения свободы после наезда на 10 пешеходов. Поводом для наезда стал произошедший незадолго до этого конфликт автомобилиста с незнакомой ему компанией.

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