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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Амурской области

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В Амурской области один человек погиб и пятеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в Белогорске. По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения за рулем автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Mark II. Пассажир первой машины, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте происшествия. Оба водителя и трое пассажиров Toyota Mark II получили травмы, сообщает Амурская служба новостей.

В Госавтоинспекции уточнили, что у водителя, выехавшего на встречную полосу, имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области число ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, сократилось за три месяца 2020 года.

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