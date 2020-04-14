Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Амурской области

В Амурской области один человек погиб и пятеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в Белогорске. По предварительным данным, мужчина 1955 года рождения за рулем автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Mark II. Пассажир первой машины, мужчина 1989 года рождения, погиб на месте происшествия. Оба водителя и трое пассажиров Toyota Mark II получили травмы, сообщает Амурская служба новостей.

В Госавтоинспекции уточнили, что у водителя, выехавшего на встречную полосу, имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области число ДТП, произошедших по вине пьяных водителей, сократилось за три месяца 2020 года.