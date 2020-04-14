В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области пока не потребуют от жителей региона оформлять разрешение на передвижение пешком. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Для передвижения на любом виде транспорта оформить пропуск жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Ранее заявленный короткий номер 0250, по которому анонсировалась возможность оформить цифровой пропуск, временно не используется,передает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Пропуск дает право совершать автомобильные поездки на работу, дачу или в отдаленный гипермаркет. Для поездок в медицинские учреждения разовый пропуск можно оформить неограниченное число раз, а по другим причинам — не чаще двух раз в неделю.

Чтобы пойти в магазин, аптеку, погулять с домашним питомцем, вынести мусор в пределах 100 м от места проживания разрешение пока не требуется.

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в регионе усилен патруль полиции, Росгвардии и ГИБДД.

С 15 апреля все автомобили в Подмосковье будут проверять на наличие пропуска на въездах и выездах из муниципальных образований.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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