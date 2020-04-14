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Иммунолог РАН посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета

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Фото: Depositphotos
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Занятие сексом приносит безусловную пользу для укрепления иммунитета, а крепкий алкоголь — вред. Об этом в интервью «Российской газете» 14 апреля рассказал академик Российской академии наук Валерий Черешнев, обсуждая способы усиления иммунитета для защиты от коронавируса.

«Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

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Черешнев упомянул и о влиянии на иммунитет крепкого алкоголя. Эксперт подчеркнул, что спиртные напитки не несут ничего хорошего для организма. Крепкий алкоголь, по его словам, ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья. В этой связи от алкоголя лучше отказаться в условиях самоизоляции, пишет НСН.

Академик РАН дал прогноз относительно пандемии коронавирусной инфекции в России. Он напомнил, что эпидемия в Китае длилась четыре месяца. В этой связи он предположил, что в России она закончится в середине июля. Он подчеркнул, что это станет возможным, если будут локализованы источники инфекции, как в Китае, пишет RT.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21 102 заразившихся COVID-19. Общее число летальных исходов в стране составляет 170.

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предупредил, что коронавирус может распространяться в радиусе 4 м от заразившегося. По его словам, об этом свидетельствуют результаты исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США, проведенного для Всемирной организации здравоохранения, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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