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В России запустили проект «Карта взаимопомощи»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для тех, кому во время самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 нужна помощь или тяжело одному, на странице проекта RT «Дальше действовать будем мы» появилась геолокационная «Карта взаимопомощи». При помощи нее волонтеры смогут помогать нуждающимся.

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Желающие и готовые помочь должны авторизоваться в системе и отметить на карте свою геолокацию. После этого на ней откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости.

Если человеку нужна помощь, ему следует отправить заявку, максимально точно указав геолокацию. Если просьба оформляется на третье лицо, необходимо рассказать, кем вы приходитесь нуждающемуся человеку, чтобы волонтеры всё ему объяснили. После этого заявка должна отобразиться на карте.

После завершения задания волонтер может в качестве отчета прикрепить фото или видео, и заявка будет отмечена на карте как выполненная.

Ранее в этот же день сообщалось, что руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин предложил обеспечить дополнительными преференциями студентов-волонтеров, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает телеканал «360».

Он, в частности, предложил снизить стоимость обучения до 25% тем волонтерам, которые учатся на коммерческой основе в университетах.

квВспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 120 тыс. человек.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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