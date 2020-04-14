Эксперты дали советы по замене шин в условиях карантина

Эксперты, опрошенные «Известиями», 14 апреля рассказали, пришла ли пора менять сезонные шины и имеют ли право работать шиномонтажи в Москве.

Не спешите менять колеса

Шины нужно менять, если среднесуточная температура плюс пять градусов и выше, рассказал автомобильный эксперт, капитан раллийной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин.

Однако в европейской части России, несмотря на плюсовые температуры, днем до сих пор можно наблюдать заморозки по ночам. «Буквально вчера у меня на даче в Наро-Фоминском районе было минус шесть градусов, там лужи покрылись льдом», — сказал автоэксперт.

Он призвал водителей в ближайшее время не менять шины, а подождать пока в Москве наладится работа с пропускным режимом и прояснится вопрос с работой шиномонтажей.

«Я бы продолжал ездить на зимних шинах, но соблюдал бы определенные меры, чтобы сохранить эти покрышки прежде всего. Во-первых, резко бы не ускорялся, особенно на шипованных шинах. Резко бы не тормозил, потому что шипы нагружаются сильно и могут просто вывалиться. И резко бы не проходил повороты на скорости», — заключил Вячеслав Субботин.

Выездной шиномонтаж на карантине

В условиях режима домашней самоизоляции на 15–20% выросло число запросов на услугу выездного шиномонтажа, рассказал технический директор федерального агрегатора услуг технической помощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк.

«При обращении за услугой выездного шиномонтажа следует уточнить, каким образом механики приводят в горизонтальное положение балансировочный станок на выезде. Если вам не могут внятно ответить на данный вопрос, следует обратиться в другой сервис. Однако такие случаи сегодня редкость. Как правило, единственной фактической проблемой может стать недостаток парковочной площади для немаленького шиномонтажного фургона», — сказал эксперт.

Компании, которые занимаются выездным шиномонтажом, появились практически во всех крупных городах России. В зависимости от региона и компании услуга обойдется автовладельцу от 1500 до 3500 рублей за комплект шин диаметром R15.

Законна ли работа шиномонтажей на карантине

Формального запрета на работу шиномонтажей в Москве нет, полагает адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Я не вижу правовых оснований для запрета на работы шиномонтажей, тем более выездных. Более того, даже у себя в районе вижу шиномонтаж, который работает круглые сутки, совершенно в открытую, напротив местного отделения полиции, и никто ему не предъявляет претензий», — сказал автоюрист. При этом он признал, что часть шиномонтажей все-таки закрылась.

В то же время в связи с пандемией коронавируса в работу шиномонтажей следует внедрить соблюдение всех санитарных мер, включая использование масок, перчаток, выдерживания социального дистанцирования, заключил эксперт.

Ранее 14 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в московском регионе ожидается похолодание. Предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, будут сопровождаться в столичном регионе преимущественно облачной погодой, осадками, в отдельных районах возможен слабый снег.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить цифровой пропуск можно с помощью портала мэра Москвы mos.ru, а также отправив SMS на номер 7377. При этом гражданам необходимо продолжать соблюдать правила самоизоляции и покидать дома только в случае похода в магазин, аптеку, утилизации мусора или выгула собаки только в пределах района проживания.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. В общей сложности 1694 человека вылечились, 170 пациентов скончались.

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