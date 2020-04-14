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Синоптик предупредил о похолодании в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На текущей неделе в Московском регионе ожидается похолодание. Об этом 14 апреля в беседе с RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, похолодание, которое началось с 14 апреля, задержится в регионе надолго из-за циклона, который выходит в северную часть Европейской России, где замедлит свое движение и останется до начала третьей декады апреля.

Леус отметил, что предстоящие выходные 18 и 19 апреля будут сопровождаться в столичном регионе преимущественно облачной погодой, осадками, в отдельных районах возможен слабый снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.

«Небольшие дожди будут идти практически каждый день, и не исключены снежные заряды с проявлением мокрого снега», — рассказал телеканалу «Звезда» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптик уточнил, что по ночам ожидаются слабые заморозки, а днем температура воздуха не будет превышать +4...+9 градусов. Это на 3–4 градуса ниже климатической нормы, пишет REGNUM.

Ранее 14 апреля сообщалось, что ночь на вторник в Москве стала самой теплой с начала года. По словам синоптиков, в столице в ночь на 14 апреля погоду определял теплый сектор циклона. Температура воздуха не опускалась ниже +8 градусов. Минимальная температура на ВДНХ составила +9,8 градуса.

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