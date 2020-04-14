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Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране. Соответствующее распоряжение опубликовано 14 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий <…> в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в документе.

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В соответствии с распоряжением, из этой суммы Минобороны получит 2,294 млрд рублей, Росгвардия — 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, Управделами —194,8 млн рублей.

Ранее 14 апреля на рабочей встрече членов Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции Путин заявил, что для минимизации негативных последствий пандемии правительством выделены средства, общий объем которых составляет 1,2% ВВП. Для предотвращения оттока капитала налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета, была увеличена до 15%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,93 млн случаев заражения коронавирусом, 120,4 тыс. пациентов скончались, 456,7 тыс. человек выздоровели.

В России зарегистрировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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