Эксперт назвал цель импорта штамма коронавируса из США

Штамм коронавируса импортировали из США в рамках стандартного научного обмена, необходимого при изучении инфекций. Об этом сообщил военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов 14 апреля.

Он объяснил, что подобный обмен необходим, ведь ученые не могут обойтись только научными публикациями. Для создания вакцин и прочих медицинских изделий и препаратов нужен образец конкретного штамма из страны или даже региона.

«Все страны обмениваются, чтобы сравнивать — что у нас, что у них, изменяется — не изменяется, то есть обычный рабочий процесс», — сказал Водовозов «РИА Новости».

Эксперт предположил, что штамм доставят в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области либо в петербургский в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Штамм коронавируса из США прибыл в Россию ранее в этот день. Как отметили в Томской таможне, которая выпускала товар, ввоз был одобрен в максимально короткие сроки — меньше чем за час вместо регламентированного законодательством одного рабочего дня.

На данный момент в России готовятся к выпуску три варианта вакцины от коронавируса. Так, «Вектор» намерен проводить доклинические испытания своих вакцин до 22 июня, а 29 июня протестировать препараты на 180 добровольцах.

Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список перспективных.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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