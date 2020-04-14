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Эксперт назвал цель импорта штамма коронавируса из США

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Фото: TASS/ZUMA
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Штамм коронавируса импортировали из США в рамках стандартного научного обмена, необходимого при изучении инфекций. Об этом сообщил военный врач, подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов 14 апреля.

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Он объяснил, что подобный обмен необходим, ведь ученые не могут обойтись только научными публикациями. Для создания вакцин и прочих медицинских изделий и препаратов нужен образец конкретного штамма из страны или даже региона.

«Все страны обмениваются, чтобы сравнивать — что у нас, что у них, изменяется — не изменяется, то есть обычный рабочий процесс», — сказал Водовозов «РИА Новости».

Эксперт предположил, что штамм доставят в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области либо в петербургский в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Штамм коронавируса из США прибыл в Россию ранее в этот день. Как отметили в Томской таможне, которая выпускала товар, ввоз был одобрен в максимально короткие сроки — меньше чем за час вместо регламентированного законодательством одного рабочего дня.

На данный момент в России готовятся к выпуску три варианта вакцины от коронавируса. Так, «Вектор» намерен проводить доклинические испытания своих вакцин до 22 июня, а 29 июня протестировать препараты на 180 добровольцах.

Вакцина от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) появится к концу года. Препарат уже включен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список перспективных.

По состоянию на 14 апреля, в России диагностировано 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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